Жители села в Пензенской области после массового побоища перекрыли федеральную трассу

Жители села Чемодановка (Бессоновский район Пензенской области) в пятницу перекрыли трассу М-5 «Урал». Поводом для столь радикальных мер стал конфликт сельчан с цыганской общиной.

«Они начали массово приставать к нашим детям, и отцы вступились за дочерей! – изложили суть конфликта в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте». – Что было в селе – сложно передать словами!!! Пострадали невинные граждане».

По словам очевидцев, драка произошла поздно вечером на улице Кузнецова, толпа неслась по улице, круша все, что подвернется под руку. В село вызвали ОМОН. В полицию были доставлены более 170 человек, трое из них задержаны.

Один человек – 34-летний мужчина – получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Он скончался в больнице вчера вечером. Еще один мужчина находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

Между тем, по селу прошел слух, что в Чемодановку направляются цыгане из других регионов. Обеспокоенные жители перекрыли федеральную трассу М5 «Урал». В результате от 650-го километра в обе стороны образовались многокилометровые пробки.

На место прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что селу ничего не угрожает, ситуация находится под контролем полиции. В Чемодановке создан штаб по урегулированию конфликта.

Глава региона пообещал семье погибшего помощь в организации похорон, а также заверил, что виновники трагедии будут наказаны.

Сейчас движение по трассе М5 в районе 650-го километра осуществляется в обычном режиме.

Пенза, Игорь Юров

Пенза. Другие новости 15.06.19

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