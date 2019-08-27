В Японии российская туристка погибла на горе Фудзи

Гражданка России скончалась при подъеме на знаменитую гору Фудзи в Японии. Туристическую тропу на время перекрыли для выяснения причин произошедшего.

29-летняя россиянка погибла накануне. Девушка получила травмы головы и грудной клетки, предположительно, от падения камня или отколовшейся порода. Часть туристического маршрута была перекрыта, сообщили РИА «Новости» в отделе по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору.

Однако при обследовании места трагедии не было выявлено свидетельств обрушения горных пород. Также защитная сетка на склонах не была порвана.

Сотрудники отдела канатами оградили обочины пути восхождения с тем, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего маршрута на склоны горы.

В российском посольстве обладают информацией о смерти гражданки РФ. Дипломаты поддерживают связь с полицией и родственниками погибшей.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 27.08.19

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