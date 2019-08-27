Участник брянской ярмарки нарядил коров в форму солдат советской армии

В Брянске коров нарядили в форму советских солдат. Посетителей ярмарки возмутил поступок владельца животных. Однако сам предприниматель ничего страшного в этом не видит.

Видео с сельскохозяйственной ярмарки было опубликовано в Сети 24 августа. На кадрах в одном из вольеров находятся коровы, одетые в шинели, шапку ушанку с кокардой и пилотку. Автор ролика считает, что подобный маскарад возмутителен и оскорбляет чувства патриотов.

Нарядили коров в военную форму на предприятии «Молочное» Трубчевского района. Владелец скота не считает, что его поступок очерняет память советских солдат. Напротив, его отец воевал в партизанском отряде, и он бережно хранит память об отце и его вкладе в Победу. Предприниматель пояснил, что в военные годы коровы были кормилицами и зачастую, чтобы спрятать скот от захватчиков его маскировали шинелями.

Подобный инцидент произошел на той же ярмарке в 2013 году. Тогда в рекламе крупного брянского мясоперерабатывающего предприятия фигурировали молочные поросята, одетые в форму партизан.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

Брянск. Другие новости 27.08.19

Тюменские госпредприятия сорвали план по прибыли, бюджет наполняет крупный бизнес. / Тюменский епископ обвинил курганскую епархию в мракобесии. / В Верхней Салде принудительно госпитализировали больного туберкулезом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»