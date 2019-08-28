В Новосибирске рухнула стена насосной станции: под завалами остаются 2 человека (ВИДЕО) В результате ЧП погиб рабочий, еще один пострадал

В Новосибирске обрушилась стена здания насосной станции. В результате ЧП погиб один рабочий, еще один пострадал. Под завалами, по последним данным, находятся два человека.

По информации регионального управления МЧС, сообщение об инциденте в Ленинском районе областного центра поступило в 12:20 местного времени (08:20 мск). Произошло обрушение стены реконструируемого двухэтажного здания насосной стации по ул. Ударная, 1/1а. В ведомстве уточнили, что часть здания находится на реконструкции, вторая часть здания снесена. В котлован, в котором работали строители, рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом, добавили в региональном главке МЧС.

Первоначально собщалось, что под завалами оказались 10 строителей. Один из них погиб, его тело уже извлечено из-под обрушившейся конструкции. Еще одного рабочего спасатели вытащили живым и передали медикам. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Судьба восьми строителей пока остается неизвестной, информировал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Позднее Сибирская генерирующая компания сообщила, что под завалами остаются два человека. По ее данным, всего в зоне ЧП работали 8 человек. «Один человек – не пострадал, один – погиб, один – с переломом, двое – под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения», – говорится в сообщении энергокомпании в соцсети «ВКонтакте». В СГК добавили, что поисковые работы продолжаются. На месте ЧП работают 21 единица техники и 81 спасатель, в том числе кинологи с собаками.

Стена насосной станции рухнула на рабочих

Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены в здании насосной станции, говорится в сообщении областного надзорного ведомства. «Предварительно установлено, что подрядная организация осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители», – говорится в сообщении прокуратура. В надзорном ведомстве добавили, что в ходе проверки «будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля)».

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), сообщается на сайте регионального управления СК РФ. По информации СКР, под завалами оказались рабочие, которые проводили плановый ремонт теплотрассы, расположенной рядом с обрушившейся стеной здания насосной станции.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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