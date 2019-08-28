Под завалами насосной станции в Новосибирске нашли третьего погибшего

На месте обрушения стены реконструируемого здания насосной станции в Новосибирске найден третий погибший рабочий. Об этом сообщается на сайте Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит рухнувший объект.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека», – говорится в сообщении. В СГТ отметили, что всего в результате происшествия погибли три человека. В настоящее время на месте ЧП продолжается разбор рухнувших конструкций. В зоне обрушения работают 44 единицы техники и 183 человека, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Ранее из-под завалов были спасены 2 рабочих. Одни из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (08:20 мск). По данным СК РФ, в обеденное время по улице Ударной проводился плановый ремонт, «в ходе которого произошло обрушение кирпичной стены здания на рабочих». По данным прокуратуры Новосибирской области, подрядная организация в рамках муниципального контракта вела строительные работы по реконструкции одноэтажного здания насосной станции. В СГК уточнили, что реконструкция насосной станции, построенной в 1967 году, проводилась силами подрядной организации СИБЭМ. «Часть сотрудников на строительство объекта была привлечена дополнительно», – уточнили в энергокомпании.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 28.08.19

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