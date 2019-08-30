Из Москвы-реки выловили тело бизнесмена

В Москве-реке обнаружили труп мужчины. По словам источников в правоохранительных органах, речь идет о президенте компании Global Safe Group Денисе Щепетьеве.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления СКР, тело мужчины 1971 года рождения извлечено из воды на территории Левобережного района. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства смерти мужчины.

Источники в правоохранительных органах отметили, что погибший был одет в деловой костюм, при себе у него были документы и пропуск на работу. Сын Щепетьева Николай подтвердил в разговоре с ТАСС, что его отец скончался. Однако никаких деталей о причинах смерти родителя он не сообщил.

На сайте компании Global Safe Group сообщается, что она занимается установкой систем защиты для компаний и личных домовладений. Денис Щепетьев занимал пост президента фирмы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.19

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