Задушила и закопала в огороде: задержана мать ребенка, найденного мертвым в Башкирии

Пропавший в Башкирии годовалый мальчик найден мертвым. Тело малыша обнаружили закопанным в яме на территории собственного дома. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района республики сообщила в полицию об исчезновении сына. По словам женщины, она легла спать с пятелетней дочерью и годовалым сыном, а утром не обнаружила в колыбели младшего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) для проведения расследования и поисков ребенка. В поисковых мероприятиях мальчика были задействованы более 100 правоохранителей, сотрудников СКР и МЧС, местных жителей и добровольцев. Тело малыша было найдено в ночь на 31 августа.

По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать. Женщина призналась в расправе над сыном и показала, куда спрятала тело ребенка.

По версии следствия, в ночь на 29 августа мать задушила годовалого сына, после чего выкопала яму во дворе дома и закопала его. Как сообщает республиканское управление СКР, «тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло».

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде ареста. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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