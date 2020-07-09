Жительница Башкирии получила 15 лет колонии за убийство сына

В Башкирии суд вынес приговор 29-летней жительнице Дюртюлинского района, признав ее виновной в «убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что ночью 29 августа 2019 года обвиняемая, устав от криков годовалого ребенка, задушила его, после чего закопала тело рядом с домом. После этого она обратилась в полицию, заявив об исчезновении сына.

Как писал «Новый День», по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, были организованы массированные поисковые и следственно-оперативные мероприятия. В ходе допроса женщина созналась в убийстве. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также взыскал компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу отца ребенка.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 09.07.20

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