Жительница Красноярского края скончалась от сепсиса из-за отгула врачей

В селе Партизанское Красноярского края женщина скончалась из-за того, что в местной больнице отказались ее принять, сославшись на то, что врачи были в отгуле на День молодежи. Об этом сообщает красноярское издание «ТВК» со ссылкой на родственников погибшей сельчанки.

Трагический случай произошел в июне, рассказала невестка умершей женщины. По ее словам, свекровь скончалась из-за отсутствия в больнице села Партизанское нужного врача. В медучреждении тогда заявили, что медики взяли отгул на День молодежи, утверждает собеседница издания.

Дочь погибшей сообщила, что ее мать неделю наблюдалась в сельской больнице из-за фурункула в паху. При этом женщине даже не назначили никаких анализов, постоянно отправляли домой, несмотря на ее тяжелое состояние.

29 июня, в субботу, семья в очередной раз вызвала «неотложку». Женщина тяжело дышала и ничего не слышала. По словам дочери погибшей, на вызов прибыла фельдшер из другой деревни, «что-то попшикала ей в рот» и сказала, что «все нормально будет».

Из-за плохого состояния пациентки пришлось позвонить в больницу, однако там сказали, что врача, у которой женщина наблюдалась, найти не могут, а хирург ушел в отпуск. «Сказали, что даже если сейчас забрать маму в больницу, то она все равно будет ждать до понедельника, так как там только терапевт», – сообщила дочь погибшей.

В «скорой помощи» посоветовали подписать отказ от госпитализации. Однако дочь решила всё же отвезти мать в больницу. Пока она ее собирала, женщина умерла. Как выяснилось, причиной смерти стало заражение крови.

Дочь умершей женщины обратилась в Следственный комитет. Сейчас ведомство проводит проверку по факту смерти пациентки. Региональный минздрав трагедию пока не комментирует. В министерстве пообещали выяснить подробности произошедшего.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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