Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки из-за отгула медиков

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 61-летней жительницы села Партизанское Красноярского края, которую, по утверждению ее родственников, отказались принять врачи местной больницы из-за отгула. Медикам предстоит пройти проверку на детекторе лжи, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее невестка умершей сельчанки рассказала красноярскому изданию «ТВК», что свекровь скончалась из-за отсутствия в больнице села Партизанское нужного врача. В медучреждении тогда заявили, что медики взяли отгул на День молодежи и не смогут ее принять, уверяет собеседница издания.

По информации следователей, с 21 по 29 июня текущего года жительница села Партизанское несколько раз обращалась к врачу местной больницы по поводу флегмоны паха. Женщине были назначены лекарства, но ее состояние не улучшалось. Дочь погибшей рассказала, что за это время матери даже не назначили никаких анализов, постоянно отправляли домой, несмотря на ее тяжелое состояние.

29 июня женщине снова стало плохо, и дочь вызвала «неотложку». По словам дочери погибшей, на вызов прибыла фельдшер из другой деревни, «что-то попшикала ей в рот» и сказала, что «все нормально будет».

Однако из-за плохого состояния пациентки фельдшеру пришлось позвонить в сельскую больницу, но там сказали, что врача, у которой женщина наблюдалась, найти не могут, а хирург ушел в отпуск. «Сказали, что даже если сейчас забрать маму в больницу, то она все равно будет ждать до понедельника, так как там только терапевт», – рассказала дочь погибшей. В этот же день пенсионерка скончалась.

Следователи проводят проверку в связи с гибелью пациентки. В краевом управлении СКР приводят слова врача, согласно которым женщина сама отказалась от госпитализации.

«Для установления причины смерти женщины назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении ведомства. Следователи изъяли медицинские документы и опрашивают родственников умершей женщины. Врачей, проводивших амбулаторное лечение погибшей, проверят с помощью полиграфа, отметили в СУ СКР по региону.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 03.09.19

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