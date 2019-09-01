Житель Саратова зарезал двухмесячную дочь, пока жена ходила в магазин

Житель Саратова расправился со своей двухмесячной дочерью с врожденной патологией, когда жена ушла в магазин, сообщает управление Следственного комитета РФ по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст. 105 УК РФ). Детоубийце грозит пожизненное заключение.

Преступление было совершено днем 31 августа. Согласно данным следствия, 38-летний мужчина, оставшись дома с двухлетним сыном и дочерью, отнес малышку на чердак дома, где ударил ножом новорожденную в шею. В результате полученного ранения девочка скончалась.

Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным Saratovnews, задержанный является отчимом убитой девочке и двухлетнему мальчику. Издание сообщает, что мужчина отрезал ребенку голову. Эти сведения официально не подтверждены.

Накануне в Башкирии задержали 28-летнюю местную жительницу, убившую своего годовалого сына. Женщина в ночь на 29 августа задушила ребенка и закопала его тело во дворе дома. В ходе следственного эксперимента мать заявила, что убила сына, чтобы «он не был голодным» и «не плакал».

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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