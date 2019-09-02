В Якутии медведь напал на женщину-сторожа

Медведь напал на жительницу якутского села Арылах. Зверь оцарапал женщине спину и убежал.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД, женщина работает сторожем на складе. Ночью она услышала шум и подумала, что в помещение забрался вор, а затем увидела, как темный силуэт убегает в сторону выхода.

Сторож погналась за ним, однако вором оказался медведь. Животное встало на задние лапы и погналось за женщиной, та стала убегать. Зверь оцарапал ей спину, а когда сторож закричала, бросился наутек.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 02.09.19

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