В Забайкалье мужчина выжил после встречи с медведем

В Забайкальском крае дикий медведь напал на местного жителя. Мужчина госпитализирован с множественными рваными ранами головы и тела.

Инцидент произошел неподалеку от села Токчин. По словам хозяина крестьянско-фермерского хозяйства, он вместе с товарищем пошел искать пропавшую лошадь. Когда ее нашли, на них вышел медведь и напал на одного из мужчин, пишет Чита.ру.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, пострадавшего доставили в отделение Дульдургинской больницы на спецмашине. Мужчина находится в палате интенсивной терапии. Решается вопрос о переводе его в Читу.

Районные власти приняли решение ликвидировать опасного зверя. Для этого была создана бригада во главе с охотинспектором. Медведя нашли и застрелили.

По словам местных жителей, медведи стали чаще выходить к людям и нападать из-за недостатка пищи в лесах. Дефицит корма спровоцировали масштабные пожары, произошедшие этим летом. На животных также жалуются местные бортники, медведи разоряют пасеки, однако уничтожить зверей разрешается только при реальной угрозе жизни людей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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