российское информационное агентство 18+

Расследования "Нового Дня"

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2019, 15:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Под Тверью медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил о гибели 12 лошадей. По его словам, животных задрал медведь.

Об инциденте парламентарий рассказал в своем Instagram. Медведь вышел к ферме в Кашинском районе Тверской области и убил 12 лошадей.

Медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

По словам Веремеенко, раньше медведи тоже нападали на лошадей, но могли убить максимум двоих. Позже в комментариях депутат указал, что погибли 15 животных.

Парламентарий считает, что медведи все чаще выходят к людям из-за специальной программы, которая действует в заповеднике «Чистый лес». Маленьких медвежат подбирают, если их матери гибнут, выращивают и отправляют обратно в дикую природу. Однако животные помнят, что люди не представляют опасности, и поэтому подходят все ближе к населенным пунктам.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

Тверь. Другие новости 23.08.19

В Тюмени мужчина попал под несущийся на него каток. / В Крыму ветер унес в море каякеров. / В тюменской больнице из-за арбузной косточки умер пациент. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

Путин потребовал подготовить ответные меры в связи с ракетными пусками в США

В Госдуме предложили учредить «первосентябрьский капитал»

«Мы видим призывы»: Госдума озаботилась внешним вмешательством в дела России

Госдума взялась за новостные агрегаторы: депутаты нашли фейки в топе поисковиков

В Госдуме предложили не пускать на дороги старые автомобили

Таксистам предрекают «тень»: цены на таксомоторные перевозки могут взлететь в десятки раз

Госдума признала неработающей систему борьбы с лесными пожарами: будут менять законы

Действия Любови Соболь оценили как прецедент: в Госдуме выступили за усиление наказания для регулярных нарушителей закона с детьми

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума,