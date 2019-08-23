Под Тверью медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил о гибели 12 лошадей. По его словам, животных задрал медведь.

Об инциденте парламентарий рассказал в своем Instagram. Медведь вышел к ферме в Кашинском районе Тверской области и убил 12 лошадей.

Медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

По словам Веремеенко, раньше медведи тоже нападали на лошадей, но могли убить максимум двоих. Позже в комментариях депутат указал, что погибли 15 животных.

Парламентарий считает, что медведи все чаще выходят к людям из-за специальной программы, которая действует в заповеднике «Чистый лес». Маленьких медвежат подбирают, если их матери гибнут, выращивают и отправляют обратно в дикую природу. Однако животные помнят, что люди не представляют опасности, и поэтому подходят все ближе к населенным пунктам.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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