Под Тверью медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил о гибели 12 лошадей. По его словам, животных задрал медведь.
Об инциденте парламентарий рассказал в своем Instagram. Медведь вышел к ферме в Кашинском районе Тверской области и убил 12 лошадей.
Медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы
По словам Веремеенко, раньше медведи тоже нападали на лошадей, но могли убить максимум двоих. Позже в комментариях депутат указал, что погибли 15 животных.
Парламентарий считает, что медведи все чаще выходят к людям из-за специальной программы, которая действует в заповеднике «Чистый лес». Маленьких медвежат подбирают, если их матери гибнут, выращивают и отправляют обратно в дикую природу. Однако животные помнят, что люди не представляют опасности, и поэтому подходят все ближе к населенным пунктам.
Тверь, Служба информации РИА «Новый День»
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