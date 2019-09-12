В Тюменской области медведь задрал грибника

В Уватском районе Тюменской области нашли тело 55-летнего тоболяка. Мужчина отправился в лес за грибами и ягодами к озеру Кривое и поселился в охотничьем домике. С 9 сентября он перестал выходить на связь. Спустя два дня сотрудники полиции обнаружили его без признаков жизни.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, предположительно на грибника напал медведь, поскольку на теле погибшего были имеются множественные рваные раны.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Уват, служба информации

Уват. Другие новости 12.09.19

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