«Это просто беспредел!»: росгвардеец напал на прохожего в Новосибирке, СКР проводит проверку

Следователи проводят проверку после появления в соцсетях ролика с избиением сотрудником Росгвардии прохожего в Новосибирске.

Инцидент произошел вечером 30 августа на улице Панишева в Октябрьском районе. Видео, запечатлевшее нападение росгвардейца на мужчину, выложено в сообществе местной службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, что из остановившегося автомобиля УАЗ вышли два сотрудника Росгвардии и попытались что-то узнать у прохожего. После словесной перепалки один из силовиков ударил мужчину в шею и, применив удушающий прием, повалил его на дорогу. Другой прохожий собрался снять происходящее на камеру мобильника, но второй росгвардеец подбежал к нему и не позволил этого сделать. «Это просто беспредел! А что будет дальше, если на всё закрывать глаза и молчать?» – комментирует один из подписчиков, поделившийся роликом с пабликом.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что в связи с появлением видео началась внутренняя проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Следователи в свою очередь проводят «уголовно-процессуальную проверку по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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