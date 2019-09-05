В Новосибирске возбудили дело против сотрудника Росгвардии, избившего прохожего

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Росгвардии за нападение на прохожего. Ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором росгвардеец ударил и повалил на землю мужчину, который проходил по дороге. Дело расследуется по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 30 августа на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска. По данным следствия, сотрудник Росгвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил прохожего, который не совершал какого-либо правонарушения, при этом не представился и не объяснил мужчине причины его остановки. После этого росгвардеец ударил его в лицо, схватил за шею и повалил на землю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Росгвардии ранее заявили, что в связи с появлением видео с нападением нацгвардейца на прохожего началась внутренняя проверка.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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