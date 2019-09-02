Более 100 тысяч жителей Чечни остались без электричества

В Чечне из-за аварии на линиях электропередачи без света остались более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

Авария произошла на линиях электропередачи «Плиево – Самашки» и «Самашки – ГРП-110». Автоматическое повторное включение не сработало, в результате без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в конце июля жители Чечни остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Масштабные отключения электроснабжения тогда произошли в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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