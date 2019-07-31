Без света остались более 110 тысяч жителей Чечни

В Чечне без электроснабжения остались более 110 тысяч человек. Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

«В среду с 04:35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал «МРСК Северного Кавказа» – «Чеченэнерго»)», – говорится в сообщении.

Без света остались жители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110,4 тыс. человек). Потребляемая мощность отключенных потребителей – 28 МВт. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 31.07.19

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