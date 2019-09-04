Москва обескуражена: Болгария усомнилась в том, что СССР освободил Европу от нацизма

МИД Болгарии выступил с заявлением в преддверии открытия 9 сентября выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре в Софии, в котором назвал освобождение Европы советской армией «сомнительным историческим тезисом». Более того, официальная София призвала Москву отказаться от этого тезиса.

В МИД Болгарии отметили, что не отрицают вклад СССР в разгром нацизма, но считают, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы «полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». В министерстве также подчеркнули, что попадание под влияние СССР имело для Болгарии долгосрочные негативные последствия в виде «45 лет правления тоталитарного режима». Саму выставку в МИД назвали вмешательством во внутриполитические дебаты страны.

В посольстве России в Болгарии в ответ заявили, что «обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией». «Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами», – указали в диппредставительстве, подчеркнув, что на выставке будут представлены лишь архивные материалы из российских фондохранилищ.

«Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы», – говорится в сообщении дипмисии на ее странице в Facebook.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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