На поиски 4-летнего мальчика в красноярских лесах вышли 300 человек

В Ирбейском районе Красноярского края организованы поиски пропавшего 4-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону, сообщение о безвестном исчезновении в деревне Березовка ребенка поступило в следственные органы вечером 5 сентября.

Отец мальчика рассказал, что малыш ушел из двора частного дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Были организованы масштабные поиски, в которых задействовано 300 человек. Поисковые мероприятия продолжались до поздней ночи и возобновились утром.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). По предварительной версии следствия, вечером 05 сентября 39-летний мужчина отправился в лес за грибами, а его 33-летняя супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года.

Она оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом, чтобы уделить внимание малышам. Приблизительно через полчаса женщина вышла на улицу и не обнаружила старшего сына. Его трехлетний брат как смог объяснил, что он ушел в ближайший лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.

Соседи характеризуют и мать и отца исключительно с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием детей. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата СКР.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, рост пропавшего мальчика около метра. Он среднего телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, лоб высокий вертикальный, брови прямые средние редкие, глаза голубые горизонтальные, нос средний прямой, основание носа приподнятое, рот средний, губы средней толщины, выступание верхней губы, подбородок средний закругленный, уши средние треугольные, волосы прямые, короткие светлые, голос звонкий. Был одет: кофта темно-коричневого цвета, штаны спортивные темно-синего цвета, резиновые сапоги темно-бордового цвета.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 06.09.19

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