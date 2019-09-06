Пропавшего в красноярской тайге 4-летнего мальчика нашли живым

Пропавший накануне в лесу в Красноярском крае четырехлетний мальчик найден живым. По информации регионального управления МВД РФ, ребенка обнаружили на следующий день в овраге в 1,5 км от деревни Березовка Ирбейского района, где он живет. Сотрудники полиции одели ребенка в теплую одежду и отвезли в больницу. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как сообщал «Новый День», вечером 5 сентября 39-летний мужчина отправился в лес за грибами, а его 33-летняя жена осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Мать оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом и отвлеклась на младших детей. Спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу и не обнаружила четырехлетнего сына. Его трехлетний брат объяснил, что тот ушел через огород в ближайший лес.

В поисках мальчика были задействованы более 300 человек. Поисковые мероприятия продолжались до поздней ночи и возобновились утром. Ребенка нашла одна из поисковых групп.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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