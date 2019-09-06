Посетитель «Пятерочки» впал в кому после удара от сотрудника магазина

В Москве администратор магазина «Пятерочка» проломил череп посетителю, который пытался украсть товар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Дубнинская, рассказал источник в правоохранительных органах РИА «Новости». Посетитель пытался вынести бутылку водки, не заплатив за нее. Сотрудник избил мужчину.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В справке из больницы указано, что мужчина находится в состоянии комы. У него проломлены свод и основание черепа.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.

Компания X5 Retail Group, которая управляет торговой сетью «Пятерочка», инициировала внутреннее разбирательство. Сейчас рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества с «Биэнти Альянс» – фирмой, сотрудником которой и был применивший силу мужчина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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