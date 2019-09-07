Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ

Подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщал «Новый День», 6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Подмосковья. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что потерпевшей является председатель ЦИК Элла Памфилова. По данным полиции, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Нападавший оказался 36-летний уроженцем одной из республик Средней Азии.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.09.19

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