На главу ЦИК Эллу Памфилову напали с электрошокером в собственном доме

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело после нападения на председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Пафиловой, сообщает пресс-служба МВД РФ. По информации ведомства, неизвестный в маске проник в дом главы ЦИК в городе Искра, несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего сбежал.

В МВД сообщили, что 6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Подмосковья. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что потерпевшей является председатель ЦИК Элла Памфилова. По данным полиции, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», – говорится в сообщении. Руководство МВД взяло на контроль расследование дела.

В каком состоянии находится Памфилова после нападения, пока неизвестно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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