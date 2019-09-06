Памфилова пришла на конференцию в Москве после ночного нападения

Стали известны подробности нападения на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфиловой в ее подмосковном доме. По данным источников телеграм-канала Baza, злоумышленник в маске напал на руководителя ЦИК в ночь на 6 сентября, когда она прошла в прихожую своего дома, чтобы впустить кота после прогулки. Нападавший ткнул Памфилову «выключенным электрошокером и сбежал», говорится в сообщении. Из дома главы Центризбиркома, по предварительным данным, ничего не пропало.

Ранее МВД РФ сообщило, что по факту нападения на Памфилову возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным ведомства, преступник в маске через окно проник на террасу ее дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, сообщил источник «Интерфакса».

В аппарате Центризбиркома уточнили, что Памфилова в результате нападения не пострадала и в настоящее время участвует в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», которая проходит в Москве.

Председатель Центризбиркома открыла мероприятие и поучаствовала в дискуссии. После объявления перерыва она вышла из зала под руку с сопровождающим ее мужчиной, уточняет корреспондент РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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