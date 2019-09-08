В Шереметьево загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево самолёт авиакомпании «Россия» загорелся двигатель.
Боинг собирался вылететь во Владивосток. При запуске правый двигатель заискрился, задымился и сразу заглох. Самолет отбуксировали на стоянку. На борту находятся пассажиры.
О пострадавших не сообщается.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 08.09.19
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