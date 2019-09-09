В Тверской области объявили в розыск 11-летнего мальчика

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Сообщение о безвестном исчезновении мальчика 2008 года рождения поступило в следственные органы 9 сентября. Установлено, что ребенок ушел из своего дома, расположенного в деревне Васильевское Старицкого района области вечером 8 сентября. До настоящего времени он не вернулся, о его местонахождении ничего не известно. Следователь и криминалист осмотрели место, где мальчика видели в последний раз.

Следователи и криминалисты регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС РФ и волонтерами проводят поиски. Они улицы деревни и окрестности. Проверяют чердаки и подвалы, проводят беседы с местными жителями.

Тверь, Иван Гридин

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