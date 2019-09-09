В лобовом столкновении иномарок на Кубани погибли 4 члена избиркома

В ДТП в Краснодарском крае в ночь на понедельник, 9 сентября, погибли четыре члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК. Они везли избирательную документацию в территориальную комиссию. Среди жертв – председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и три члена комиссии.

Памфилова предложила почтить память погибших минутой молчания. «Фактически люди погибли на служебном посту», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»). Семьям погибших будет оказана финансовая помощь, заверила глава Центризбиркома.

Авария произошла в Отрадненском районе. Лоб в лоб столкнулись Honda Orthia и Mazda 5. В результате ДТП на месте скончались водитель Mazda и три его пассажира, а также водитель второй легковушки, уточняет kubnews.ru. О причинах аварии не сообщается. Известно лишь, что автокатастрофа произошла на мокрой дороге. Удар был настолько сильным, что доставать из салона Honda погибшего водителя спасателям пришлось при помощи специальных гидравлических инструментов.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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