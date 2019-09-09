Самолет экстренно приземлился из-за смерти пассажира

Самолет, совершавший рейс из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Поднявшиеся на борт медики констатировали смерть мужчины.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот»вылетел из Владивостока в московский аэропорт «Шереметьево», но экстренно приземлился в Нижнем Новгороде. У одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем.

После приземления на борт самолета поднялась бригада врачей, которая констатировала смерть пассажира. По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ, сообщили «Интерфаксу» в Приволжской транспортной прокуратуре.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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