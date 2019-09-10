Самолет «Победы» прервал вылет в Москву из-за неисправности

Самолет «Боинг-737-800 авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Красноярска в Москву из-за неисправности. Лайнер остановили уже на рулежной полосе.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь в 07:15 местного времени (04:15 мск). Однако во время буксировки к месту взлета была обнаружена неисправность. Командир экипажа решил провести дополнительное техническое обследование самолета.

На борту находилось 187 пассажиров. Их вернули в стерильную зону аэрогавани, передает «Интерфакс».

По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, лайнер вылетел в Москву с почти четырехчасовой задержкой.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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