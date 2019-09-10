Ученый поджег себя у здания парламента Удмуртии

Пожилой мужчина поджег себя перед зданием Госсовета Удмуртии в Ижевске, где сегодня утром должна была начаться очередная сессия. Его доставили в реанимацию с обширными ожогами. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, у него ожоги почти 100% поверхности тела.

По данным издания Izhlife, пострадавший – 79-летний заслуженный деятель науки Удмуртии, директор Института человека УдГУ, известный общественник Альберт Разин. Он боролся за сохранение удмуртского эпоса и языка. Утром 10 сентября ученый вышел к зданию регионального парламента с одиночным пикетом. В руках он держал плакат со строчками из стихов поэта Рамсула Гамзатова «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». В какой-то момент мужчина поджег себя. По словам очевидцев, на нем была маска и несколько слоев одежды.

Следователи начали проверку по факту инцидента.

Также сообщается, что в связи с произошедшим сессию Госсовета перенесли.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 10.09.19

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