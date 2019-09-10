Ученый, поджегший себя у здания парламента Удмуртии, умер в реанимации

В больнице скончался 79-летний ученый, заслуженный деятель науки республики Альберт Разин, который поджег себя утром 10 сентября возле здания Госсовета Удмуртии. Напомним, мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, с ожогами почти 100% поверхности тела.

Ученый перед началом осенней сессии вышел к зданию регионального парламента на одиночный пикет. Он стоял с плакатом и раздавал петиции к депутатам с требованием сохранить и развивать удмуртский язык. В какой-то момент мужчина поджег себя. Его доставили в реанимацию, где он спустя некоторое время умер.

Следователи проводят проверку по факту инцидента. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и мотивы, сообщает издание Izhlife со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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