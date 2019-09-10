В Сочи сгорела нелегальная мини-гостиница, есть жертвы

В результате пожара в нелегальной мини-гостинице в Сочи погибла постоялица, еще одна пострадала. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

По информации краевого управления МЧС, пожар в трехэтажном частном доме по улице Ленина в Адлерском районе вспыхнул около 5:20. К моменту прибытия пожарных горело около 100 квадратных метров кровли. Пожар потушили спустя час. Из здания было эвакуировано 20 человек.

Региональное управление СК РФ уточняет, что пожар произошел в одной из комнат, расположенной на мансардном этаже в жилом доме. После ликвидации возгорания здесь нашли тело 29-летней женщины, которая, по предварительным данным, арендовала данное жилье. Пожарных на место ЧП вызвала 36-летняя женщина из соседней комнаты. Постоялица пострадала в огне и в настоящее время находится в больнице.

Причина возгорания устанавливается. «Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы», – говорится в сообщении Следственного комитета.

В мэрии города-курорта уточнили, что в доме, где произошел пожар, была организована нелегальная гостиница, передает РБК-Краснодар.

Нелегальная гостиница в Адлере, где произошел пожар, фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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