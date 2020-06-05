Хозяин нелегальной гостиницы в Сочи получил 4,5 года колонии за смерть 11 человек

В Краснодарском крае суд вынес приговор Эдуарду Симоняну, признав его виновным в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшей гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказано, что 54-летний мужчина не незаконно возвел двух- и трехэтажные постройки на одном из земельных участков Адлерского района, которые не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Кроме того, он несанкционированно подключил их к электроснабжению. Осужденному было известно, что строения представляли опасность для жизни находящихся в помещениях людей.

Несмотря на это с мая по июль 2018 года Симонян использовал постройки в качестве гостиницы и оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной произошло возгорание. Из-за допущенных нарушений при строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение возведенное Симоняном.

В результате пожара в помещении кафе погибло 4 человека, в соседнем строении погибло 7 человек в возрасте от 21 до 52 лет. Они приехали на отдых из Северной Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сочи, Иван Гридин

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