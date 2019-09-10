Под Тамбовом нашли тела пропавших парня и девушки

В Тамбовской области обнаружены мертвыми девушка и парень, которых ранее объявили пропавшими без вести. По версии следствия, они попали в ДТП.

23-летняя девушка и 28-летний молодой человек познакомились в одном из кафе города Котовска 30 августа. На автомобиле парня они уехали и бесследно исчезли, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

10 сентября в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль и тела пропавших в лесополосе в районе 38 км автодороги «Тамбов-Шацк». Вероятно, погибшие попали в аварию.

Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Тамбов, Служба информации РИА «Новый День»

Тамбов. Другие новости 10.09.19

Предполагал, что это полицейский, и был пьян: подсудимый дал показания по делу об оскорблении в сквере. / Тюменская прокуратура заставила облдуму сократить штат. / В страшном ДТП на тюменской трассе погибли две жительницы Ишима. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»