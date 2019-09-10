В Москве пытались продать ребенка через мессенджер

Следователи проверяют информацию о попытке продать человека через мессенджер. Об этом сообщили в столичном главке СКР.

По данным следователей, жителю Москвы 13 августа в группе «Реклама онлайн» одного из мобильных приложений пришло пять сообщений с предложением купить несовершеннолетнего ребенка. К объявлению прилагалась фотография.

В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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