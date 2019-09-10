Глава патриаршей комиссии ополчился на теорию Дарвина: «Учение ненаучно и абсолютно не подтвердилось»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина о происхождении видов, назвав ее «совершенно ненаучной» и «абсолютно неподтвержденной». Такое заявление священнослужитель сделал на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» в Москве.

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», – цитирует Смирнова РИА «Новости».

По его словам, перед обществом стоит выбор – «либо принять библейское учение» о создании человека и всей Земли Богом, либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

Ранее протоиерей назвал русских мужчин «национальной трагедией». По его мнению, виновато в этом «женское воспитание» и малодетность. В июле Смирнов высказал мнение, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответ заявила, что слова священника вызывают протест и недоумение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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