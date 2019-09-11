Минобороны сообщило о штатном посадке МиГ-31 в Перми и обнаружении у него неполадки

Пресс-служба Центрального военного округа опровергла сообщения об аварийной посадке в аэропорту Перми истребителя МиГ-31БМ.
В ведомстве заявили, что самолет накануне после выполнения учебно-тренировочного полета приземлился в штатном режиме. При проведении обязательного послеполетного осмотра у истребителя обнаружили неисправность. В настоящее время она устранена.
Ранее источник ТАСС сообщил, что МиГ-31БМ экстренно сел на аэродром Большое Савино в Перми из-за возгорания.
Пермь, служба информации РИА «Новый День»
Пермь. Другие новости 11.09.19
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