Истребитель МиГ-31 экстренно сел в Перми после возгорания

В Перми из-за возгорания совершил экстренную посадку истребитель МиГ-31БМ. Самолет приземлился на аэродроме Большое Савино. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее сегодня пресс-служба Центрального военного округа сообщила о завершении учений с участием сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Пермском крае и Челябинской области. В тренировке были задействованы более 20 самолетов.

Напомним, 6 сентября в небе под Липецком во время учебно-тренировочного полета истребители-бомбардировщики Су-34 дважды задели друг друга. Причиной инцидента называлась потеря визуального контакта. В результате ЧП никто не пострадал.

3 сентября в Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Погибли два летчика.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 11.09.19

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