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Среда, 4 сентября 2019, 11:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Летчиков разбившегося в Ставрополье Су-25 нашли погибшими

Фото с места падения Су-25УБ, телеграм-канал Fighterbomber

СМИ сообщили о гибели двух пилотов разбившегося накануне в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Военно-космических сил России. Их тела обнаружены в ходе поисковой операции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

По данным Минобороны, самолет, совершавший плановый учебный полет, потерпел крушение в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Отмечалось, что штурмовик упал в безлюдной местности. При столкновении с землей он взорвался и полностью разрушился. Также сообщалось, что два летчика успели катапультироваться. Их безуспешно искали на территории Буденновского и Новоселицкого районов.

Источник РИА «Новости» ранее сегодня сообщил, что Су-25 наполовину «зарыт» в землю. Он предположил, что оба пилота погибли, а их тела находятся в самолете.

Ранее в Сети появилась фотография с места падения штурмовика. Снимок опубликовал телеграм-канал Fighterbomber. «Су-25УБ Артема и Юры», – говорится в подписи к фото.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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