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Вторник, 3 сентября 2019, 15:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Штурмовик Су-25 упал в Ставрополье, летчиков ищут

Фото: Минобороны РФ

В Ставрополье потерпел катастрофу штурмовик Су-25УБ. Два летчика успели катапультироваться. Сейчас их ищут.

По информации Минобороны РФ, штурмовик разбился 3 сентября во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В настоящее время поисково-спасательная служба военного ведомства ведет поиск двух летчиков.

Отмечается, что на борту самолета не было боекомплект. Штурмовик упал в безлюдной местности. «Разрушений на земле нет», – заверили в Минобороны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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