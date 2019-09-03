Штурмовик Су-25 упал в Ставрополье, летчиков ищут

В Ставрополье потерпел катастрофу штурмовик Су-25УБ. Два летчика успели катапультироваться. Сейчас их ищут.

По информации Минобороны РФ, штурмовик разбился 3 сентября во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В настоящее время поисково-спасательная служба военного ведомства ведет поиск двух летчиков.

Отмечается, что на борту самолета не было боекомплект. Штурмовик упал в безлюдной местности. «Разрушений на земле нет», – заверили в Минобороны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

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