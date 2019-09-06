Два Су-34 задели друг друга в небе над Липецкой областью

В Липецкой области в ходе учебно-тренировочного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его сведениям, самолеты дважды соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта. «Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине», – говорится в сообщении. Во время попытки разойтись «сушки» столкнулись второй раз, рассказал источник.

Летчикам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. Отмечается, что в результате происшествия пилоты не пострадали.

По информации телеканала, истребители-бомбардировщики входят в состав соединения Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.

Официального подтверждения информации об инциденте или опровержения пока не поступало.

Напомним, 18 января этого года два Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО столкнулись в воздухе при отработке маневрирования в 35 километрах от побережья Японского моря. Летчикам удалось катапультироваться. В тот же день одного из них нашли живым на спасательном плоту. Позднее без признаков жизни нашли еще двух летчиков. Тело четвертого участника трагедии так и не обнаружили.

Липецк, служба информации РИА «Новый День»

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