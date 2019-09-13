Мошенники перевели деньги 500 тысяч граждан из ПФР в частные фонды

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами россиян, хранившимися в Пенсионном фонде России (ПФР). Злоумышленники перевели средства полумиллиона граждан в частные фонды.

По версии следствия, мошенники действовали в 2018 – 2019 годах. Неустановленные лица подделали более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, преступники не похищали пенсии, а пытались заработать на отчисляемых НПФ так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Потерпевшими по делу могут быть признаны не только держатели счетов, но и ПФР, утративший своих клиентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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