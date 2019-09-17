Под Смоленском БТР сбил росгвардейцев. Один из них погиб

В Смоленской области организована служебная проверка по факту получения травм двумя военнослужащими Росгвардии на учениях. Один из пострадавших погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии, которые искали мины на учениях вблизи деревни Жорновка Краснинского района. Ресурс Smolnarod сообщил, что в ночь на вторник, 17 сентября один из травмированных военнослужащих скончался. Ему было около 21-22 лет. По предварительным данным, водитель БТР не заметил впереди идущих саперов из-за дымовой завесы, которая возникла из-за внезапно взорвавшейся в районе учений тренировочной мины.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 17.09.19

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