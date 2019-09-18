В Британии пойманы похитители золотого унитаза из дворца Черчилля

Британская полиция задержала второго подозреваемого по делу о краже золотого унитаза из дворца Бленхей британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Им оказался 36-летний мужчина. Его личность не раскрывается. Ранее по подозрению в причастности к краже был задержан 66-летний мужчина, которого затем освободили под залог. Сам украденный унитаз пока не найден. Не исключено, что его могли распилить на части и продать.

Напомним, унитаз из 18-каратного золота работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, подключенный к системе канализации, был похищен в субботу, 14 сентября. В результате чего дворец Бленхей был затоплен.

Унитаз стоимостью около 6 млн долларов был выставлен на всеобщее обозрение под названием «Америка». Посетители могли использовать его по прямому назначению – для этого необходимо было заранее записаться, передает BBC.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США. В 2017 году музей предложил американском президенту Дональду Трампу унитаз для украшения Белого дома, однако этот вариант лидера США не устроил.

Доминик Хэйр, управляющий дворца, где родился Черчилль, ранее отмечал, что золотой унитаз является «отражением американской мечты». «Сама идея – когда нечто чрезвычайно ценное и элитарное становится доступным, возможно, для всех, ведь мы все ходим в туалет, когда нам нужно», – пояснил он.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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