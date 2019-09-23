Убийство Михаила Круга раскрыли благодаря показаниям заключенного с Ямала (ФОТО, ВИДЕО)

Следственный комитет России объявил о раскрытии убийства певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году, и подробно описал все детали преступления.

Согласно данным ведомства, убийство было совершено двумя членами банды «Тверские волки» Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. Первого уже нет в живых – он был убит в 2003 году другим участником этой банды – поклонником творчества Круга. Второй отбывает пожизненное наказание в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе за заказные убийства.

Напомним, Михаил Круг был убит вечером 30 июня 2002 года в Твери. По информации СКР, в дом певца в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и застрелил его. Однако раскрыть убийство по горячим следам не удалось. В СКР объяснили это «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик», говорится в сообщении ведомства.

В СКР отметили, что за минувшие годы следователи провели «колоссальную работу по восстановлению мельчайших подробностей преступления», в ходе которой были отработаны различные версии убийства и опрашены все вероятные свидетели. Предварительное следствие по делу об убийстве Круга было возобновлено в 2019 году после того, как следователи получили дополнительную информацию о его обстоятельствах. По итогам исследования данных сведений «были установлены лица, причастные к совершению преступления», отметили в СКР. Для проверки полученной оперативной информации в Тверь были этапированы члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов, приговоренные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств. Как уточнили в ведомстве, первого доставили с Ямала, второго – из Хабаровского края.

В ходе следственных действий Агеев признался в участии в преступлении.

Агеев в ходе следственного эксперимента, фото: СКР

Он сообщил, что вместе с Веселовым собирался лишь ограбить дом Круга, чтобы затем предложить ему «крышу». Агеев заявил, что он и его подельник по указанию местного криминального авторитета по прозвищу Лом, чье имя в СКР не уточняют, должны были похитить из дома Круга антиквариат и ценности. По замыслу заказчика, Круг, обнаружив пропажу, обратится к Лому за помощью, тот поможет вернуть похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать ему часть гонораров от концертов.

Преступники рассчитывали, что Круга с семьей не будет дома, однако в момент ограбления певец, его жена и теща неожиданно вернулись. Когда на пути Веселова внезапно возник Круг, бандит дважды выстрелил в него из пистолета «ТТ», после чего застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. Преступникам удалось скрыться, а певец позже скончался в больнице от огнестрельных ранений груди и живота.

Веселов был убит в марте 2003 года другим членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Сейчас он отбывает пожизненный срок. Осипов сообщил следствию, что был знаком с певцом и являлся его поклонником, и убил Веселова из мести. Лом, по данным СКР, погиб в 2006 году.

В Следственном комитете заявили, что показания Агеева были «полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу», а также показаниями других лиц и заключениями судебных экспертиз и специалистов.

СКР опубликовал видео следственного эксперимента в доме убитого певца

«С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», – заявили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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