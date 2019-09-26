Почти 60 пассажиров пострадали при жесткой посадке «Боинга» в Барнауле

Число пострадавших в результате жесткой посадки «Боинга» в Барнауле выросло до 56 человек. Все они обратились за помощью к врачам медсанчасти аэрогавани, один из них госпитализирован. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Минздрав Алтайского края уточнил, что в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи доставлена женщина с ушибом почек и поясничного отдела позвоночника. Остальных пострадавших после обследования и оказания необходимой помощи перевели на амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что у двоих пассажиров диагностирован перелом лодыжек, у третьего пациента уточняется диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в минздраве.

Ранее и.о. главного врача Краевого центра медицины катастроф Дмитрий Аргудяев сообщил о 49 пассажирах самолета, обратившихся за медпомощью. Как отмечают пассажиры, люди получили травмы при экстренной высадке из самолета по надувным трапам.

У самолета «Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air, выполнявшего чартерный рейс Камрань (Вьетнам) – Барнаул, вечером 25 сентября после приземления загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. Пожар потушили через 11 минут после происшествия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту возгорания стойки шасси.

Следователь осматривает загоревшуюся стойку шасси, скриншот видео СК РФ

Проверку ведет и Барнаульская транспортная прокуратура. Решается вопрос по получению пассажирами документов и вещей, оставленных в салоне самолета, а также багажа.

Аэропорт Барнаула утром 26 сентября возобновил работу в штатном режиме. Вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9:30 местного времени (5:30 мск). Пассажиры полетят на резервном лайнере.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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