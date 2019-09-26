«Ситуация достаточно редкая»: дело возбуждено после ЧП с «Боингом» в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания одной из стоек шасси самолета «Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула вечером 25 сентября.

Инцидент расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта), сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, у «Боинга», выполнявшего рейс Камрань (Вьетнам) – Барнаул, после приземления загорелась задняя правая стойка шасси. На борту лайнера находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. Пожар потушили через 11 минут после происшествия. При эвакуации пострадали 56 пассажиров. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пассажиров в настоящее время находится в больнице, отметили в СКР. Глава авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко уточнил, что люди получили травмы из-за конструктивных особенностей надувных трапов. «Трапы довольно широкие, и их покрытие скользкое, уж так конструктивно выполнены», – приводит его слова РИА «Новости». В связи с этим 49 пассажиров обратились к медикам с ссадинами рук и ног, добавил Архипенко.

Кроме того, он рассказал, что расследованием причин возгорания займется комиссия Росавиация. По его словам, «что там случилось, пока непонятно». Архипенко назвал ситуацию «достаточно редкой, так как самолет уже приступил к торможению».

Ранее минздрав Алтайского края ранее сообщил, что госпитализирована женщина с ушибом почек и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве также уточнили, что у двоих пассажиров диагностирован перелом лодыжек, у третьего пациента уточняется диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 26.09.19

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