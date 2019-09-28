В Южной Корее на борту взорвавшегося судна были россияне

В южнокорейском порту Ульсан произошел взрыв и пожар на грузовом судне. По данным местных властей, на борту находились граждане России.

Судно Stolt Groenland под флагом Кайманских островов перевозило нефтепродукты. Во время стоянки на танкере произошел взрыв с последующим возгоранием.

25 членов экипажа эвакуировали, сообщают южнокорейские СМИ. Среди них были граждане России. Огонь также перекинулся на соседний грузовой корабль, на котором находился 21 человек.

По последним данным, различные ранения получили девять моряков. Один из них находится в тяжелом состоянии. Гражданство пострадавших не уточняется.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 28.09.19

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